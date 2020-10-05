Аналитики подсчитали медианную зарплату в России

Медианная зарплата в России составляет 35 тыc. рублей в месяц, пришли к выводу специалисты аналитического центра «Авито Работа». По сравнению с III кварталом прошлого года она выросла на 15%.

Медианная зарплата — это зарплата, меньше которой и больше которой получают по 50% работников. Аналитики подсчитали медианную заработную плату в России не только по группам профессий, но и по городам. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Оказалось, что самыми высокооплачиваемыми массовыми сферами стали строительство и автомобильный бизнес. Здесь работодатели предлагают в среднем 45 тыс. рублей. Около 40 тыс. предлагают в транспортно-логистической отрасли и таких бьюти-сферах, как фитнес и салоны красоты.

Сразу в нескольких отраслях готовы платить по 35 тыс. рублей. Это касается медицины и фармацевтики, управления персоналом. Столько же предлагают на госслужбе и в НКО, а также в отрасли IT, интернет, телеком.

Медианная зарплата в сельском хозяйстве и на производстве составила 33 тыс. рублей, подсчитали специалисты аналитического сервиса.

Меньше всех в стране получают работники сферы образования и науки — 25 тыс. рублей. На такую же зарплату могут рассчитывать представители индустрии развлечений и искусства.

Самая большая медианная зарплата оказалась в Москве — 55 тыс. рублей в месяц, следует из отчета. В Санкт-Петербурге — 45 тыс. рублей. Сразу в нескольких городах медианная зарплата составила 35 тыс. рублей. Это Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Тюмень.

Самая маленькая медианная зарплата оказалась в Саратове и Волгограде — 28 тыс. рублей в месяц.

Ранее 25 сентября сервис «Работа.ру» опубликовал исследование, согласно которому из-за пандемии коронавируса каждый десятый россиянин перешел на «серую» зарплату.

В свою очередь, в Минэкономразвития 1 октября сообщили, что программа кредитования бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, под 0% для выплаты зарплат помогла сохранить более миллиона рабочих мест в России.