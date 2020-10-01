Зарплатные кредиты под 0% спасли более миллиона рабочих мест

Программа кредитования бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, под 0% для выплаты зарплат помогла сохранить более миллиона рабочих мест в России, сообщили в четверг, 1 октября, в Минэкономразвития.

«С учетом заключения первых кредитных договоров 30 марта текущего года первые заемщики с сегодняшнего дня начинают выходить на погашение займов. Программа помогла сохранить более 1 млн рабочих мест», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

При этом отмечается, что всего по состоянию на 30 сентября — последний день подачи заявок на получение услуги — количество заключенных договоров по льготной программе составило 39,5 тыс. на общую сумму 102,2 млрд рублей.

Программа стартовала в начале апреля на фоне ситуации с COVID-19. Банк России выделил на нее 150 млрд рублей. При этом кредит покрывает только зарплату на уровне МРОТ и рассчитывается так: численность сотрудников предприятий умножается на минимальный размер оплаты труда в регионе и на срок займа.

Согласно условиям, предприятия могли взять кредит на срок до 12 месяцев: первые шесть месяцев ставка составляла 0%, а затем она вырастет до 4%.