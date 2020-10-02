Дептранс предупредил москвичей о пятничных пробках до восьми баллов

Загруженность дорог в Москве вечером 2 октября может достигнуть восьми баллов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Золотая осень и пятница, это значит, что у многих москвичей будет соблазн выехать за город. Вечерний час пик начнется раньше обычного и в некоторых районах достигнет семи-восьми баллов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Основные затруднения в движении наблюдаются на Щелковском, Волоколамском и Ленинградском шоссе перед МКАД, проспекте Мира, Рязанском проспекте, Садовом кольце, ТТК от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады, на внутренней стороне МКАД от Белой Дачи до улицы Липецкая и на внешней стороне 91-го км МКАД.

В связи с дорожными работами пробки будут на внутренней стороне ТТК, Рижской эстакаде, Киевском путепроводе в обе стороны, пересечении Волоколамского шоссе и 68-м км МКАД, проспекте Мира у Северянинского путепровода, Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе в районе дома 54, Нижегородской эстакаде, Горбатом путепроводе на шоссе Энтузиастов, а также на Дмитровском шоссе в районе дома 67 и на 31-м км МКАД.

Также будет ограничено движение в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово из-за закрытия Арбатско-Покровской линии метро, уточняет РИАМО.

Ранее 1 октября сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить сезон работы фонтанов в столице до 10 октября в связи с установившейся теплой погодой.