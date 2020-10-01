В Москве продлили сезон работы фонтанов

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить сезон работы фонтанов в столице до 10 октября. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с установившейся теплой погодой мэром города Сергеем Собяниным принято решение продлить сезон работы московских фонтанов до 10 октября. Традиционно он завершается 1 октября», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

После этого, по словам чиновника, фонтаны будут остановлены и законсервированы на зимний период. Фонтаны, оснащенные сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами, на зиму закрывают специальными конструкциями. Речь идет, например, о светодинамическом фонтане в парке «Царицыно». Как подчеркнул Бирюков, он является единственным фонтаном в городе, который закрывают специальным надувным куполом.

«Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами», — добавил чиновник.

Процесс подготовки столичных фонтанов к зиме, которых в городе насчитывается около 600, в том числе бассейны и водные устройства, занимает порядка 25 дней. Перед открытием фонтанов в новом сезоне их очистят от зимней грязи, промоют специальным раствором и проверят трубы и лампы подсветки, уточнил он.

28 сентября Бирюков анонсировал подачу тепла в жилые дома столицы. По его словам, этот процесс может занять около суток.