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В России запатентовали турецкий электромобиль с автопилотом

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В базе Федерального института промышленной собственности 2 октября был опубликован патент и изображения нового автомобиля.

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Судя по информации из документа, речь идет о турецком электромобиле TOGG С-SUV, который был представлен в 2019 году. Серийное производство и продажи модели должны начаться в 2022 году. Дизайном модели занимались специалисты итальянского ателье Pininfarina.

Для кроссовера заявлен автопилот второго уровня: машина сама разгоняется, тормозит и держится в полосе, но требует контроля со стороны водителя.

Позже модель оснастят автопилотом третьего уровня. В этом случае постоянная вовлеченность водителя в процесс управления не нужна.

Новинка получит две версии — с электродвигателями мощностью 200 и 400 л.с. В первом случае мотор устанавливается на задней оси, а топовая модификация оснащена полным приводом. Одномоторная версия разгоняется до 100 км/ч за 7,6 с, а двухмоторная — за 4,8 с. Запас хода автомобиля составляет 500 км.

1 октября сообщалось, что Volvo Cars приступила к производству полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8.

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