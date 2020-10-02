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Глава НАТО на следующей неделе посетит Турцию и Грецию

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 5 октября посетит Турцию, а на следующий день — Грецию. Об этом сообщила пресс-служба альянса 2 октября.

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В обеих странах он намерен встретиться с главами министерств иностранных дел и другими официальными лицами и обсудить с ними различные темы международной повестки, включая ситуацию в Средиземноморье, передает «РИА Новости».

1 октября альянс сообщил о создании механизма предупреждения конфликтов в районе Восточного Средиземноморья между Турцией и Грецией. Он включает в том числе создание горячей линии между странами на случай конфликтной ситуации в море или в воздухе.

Конфликт Турции и Греции обострился в августе после помех турецкому судну Oruc Reis, проводившему сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что страна не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.

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