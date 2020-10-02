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Коронавирусом болеют учителя в четырех школах Липецка

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В Липецке 67 классов из 32 школ ушли на карантин из-за случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Таким образом, вынужденные каникулы начались у половины школ города.

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В четырех школах зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди учителей. Инфекцию в сентябре нашли и у одного учащегося 10-го класса. Впрочем, он уже выздоровел и вернулся в класс. Новых случаев этого заболевания среди детей нет.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на администрацию Липецка, на дистанционном обучении сейчас находятся 1,6 тыс. из 59 тыс. школьников города. Это каждый 36-й ученик.

По словам главы городского департамента образования Светланы Бедровой, пока речи не идет о переходе всех школ Липецка на дистанционное обучение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении в столичных школах продолжительности осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

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