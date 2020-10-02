Мурашко назвал число находящихся в стационарах детей с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 2 октября, рассказал, что в стационарах страны находятся около 1,6 тыс. детей с коронавирусом.

«В общей сложности по стране 1,6 тыс. детей находятся в стационарных условиях, пока ситуация стабильная», — цитирует его «РИА Новости».

Глава Минздрава добавил, что зачастую дети переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, однако им всё равно следует соблюдать правила профилактики.

Накануне стало известно, что в Московской области половина школ с модульной системой уйдет на каникулы с 5 октября. При этом, по словам регионального министра образования Ирины Каклюгиной, в школах, где дети учатся по четвертям, могут быть введены досрочные недельные каникулы.

В Москве осенние школьные каникулы были увеличены в два раза из-за эпидемиологической обстановки в городе. Для всех учащихся столицы каникулы продлятся в период с 5 по 18 октября, пишет «Газета.ру».

В России с начала пандемии коронавируса выявлено 1 194 643 случая COVID-19, в том числе 9412 — за последние сутки. Зафиксировано 21 077 случаев летального исхода, выздоровели 970 296 пациентов.

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