Ефремов обвинил Пашаева в гипнозе

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в участии в смертельном ДТП и осужденный на восемь лет колонии, обвинил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева в гипнозе. Это следует из поданной артистом апелляции, текст которой в пятницу, 2 октября, оказался в распоряжении «Известий».

В жалобе Ефремов отметил, что его позиция в суде была вызвана давлением со стороны Пашаева. Актер напомнил, что записал обращение к потерпевшей стороне, в котором его позиция выражалась в покаянии и раскаянии за содеянное.

«А потом появился Пашаев Э.М. Он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача — во всем с ним соглашаться. Это было наваждение, гипноз», — говорится в апелляции.

Ефремов добавил, что так как он впервые попал в такую ситуацию, то был растерян. По его словам, всё «происходило как в каком-то жутком сне».

Артист вновь подчеркнул, что его позиция — это покаяние, «глубокое и искреннее раскаяние в содеянном, желание помочь потерпевшим, как материально, так и морально».

«Я буду молиться за их благополучие, чтобы они, может быть и не сейчас, все-таки меня простили», — написал он.

Осужденный выразил мнение, что в его положении говорить об условном наказании «несерьезно», однако попросил поверить, что он не опасен для общества. Кроме того, Ефремов сказал, что, занимаясь своей профессиональной деятельностью, он мог бы помогать потерпевшим материально, а также воспитывать своих малолетних детей и содержать их достойно.

«Я прошу судебную коллегию при вынесении решения по моему делу учесть те изменения, которые произошли после оглашения приговора. Я с уверенностью могу сказать, что стал другим человеком», — написал он, после чего попросил судей снизить ему наказание «до пределов, не связанных с лишением свободы».

28 сентября Ефремов также подал апелляцию, в которой заявил о давлении, которое на него оказывал Пашаев.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года после освобождения. Было решено не лишать его государственных наград.

На следующий день осужденный заявил об отказе от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер считает, что адвокат его подставил. Сейчас Ефремова защищают Владимир Васильев и Роман Филиппов.

Пашаева лишили 18 сентября адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса по делу Ефремова.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его внедорожник в центре Москвы столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, мужчина скончался от травм.