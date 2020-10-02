Омские врачи назвали оскорбительными слова Навального после выписки

Омские врачи в пятницу, 2 октября, назвали оскорблением слова российского блогера Алексея Навального в интервью изданию Spiegel о некоторых сотрудниках омской больницы, в которой ему оказывали помощь.

«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», ― говорится в заявлении медиков.

Кроме того, они подчеркнули, что 44 врача боролись за жизнь Навального, и отметили, что его быстрое восстановление ― доказательство того, что блогера спасли именно омские медики.

В интервью немецкой газете Spiegel, которое вышло ранее в этот день, Навальный отметил, что его спасли «удачные обстоятельства», а именно экстренная посадка самолета в Омске и скорая помощь, которая уже ждала в аэропорту. Однако он напомнил, что его жене пришлось «сражаться с врачами», чтобы забрать блогера из омской больницы.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. В течение 18 дней блогер находился в коме.

В ФРГ сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования блогера интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Немецкое правительство, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва посчитала подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкрепили фактами.