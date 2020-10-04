Тайна роскошных покоев: куда исчезла Янтарная комната

Фрагменты Янтарной комнаты могут находиться на затонувшем в Балтийском море немецком пароходе. По крайней мере такую версию озвучил польский водолаз , который работает сейчас на месте и исследует судно. Какие только версии не выдвигались после исчезновения Янтарной комнаты: одни говорили, что искать нет смысла, потому как всё давно сгорело; другие считают, что панели с янтарем пошли ко дну вместе с лайнером «Вильгельм Густлофф» или спрятаны в тайниках. Есть даже версия о неизвестном американском миллиардере, который прибрал шедевр к рукам в счет уплаты долга. О том, что могло случиться с Янтарной комнатой, — в материале «Известий».

В пучине морской

« Если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход «Карлсруэ» был их последней возможностью », — цитирует телеканал «Звезда» польского водолаза Томаша Стахура, который работает на месте гибели немецкого парохода.

« Янтарную комнату видели последний раз в Кенигсберге. Оттуда пароход «Карлсруэ» отправился в последний рейс с большим грузом …» — замечает в разговоре с журналистами Томаш Стахура. Совпадение? Польские водолазы допускают, что нет.

Тайна роскошных покоев Внутри затонувшего немецкого парохода «Карлсруэ» Фото: Tomasz Stachura/ Baltictech/Handout via REUTERS

Судно с тоннами груза на борту затонуло 13 апреля 1945 года в нескольких десятках километрах к северу от Устки. Это случилось во время эвакуации немцев из Восточной Пруссии. Пароход спешно покидал Пилаву (сейчас это Балтийск), когда его настигли советские бомбардировщики — судно за три минуты ушло под воду, из 1083 человек спаслись около 100. Уходил корабль в пучину морскую вертикально, ударившись носом о дно, а весь груз отбросило вперед.

« Он лежит на глубине 88 м. Практически цел. В его трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков с пока неизвестным содержимым », — говорит Томаш. И кто знает, вдруг неизвестное содержимое окажется одним из самых разыскиваемых шедевров.

Янтарную комнату уже давно окрестили «восьмым чудом света», которое все ищут, да так и не могут отыскать, — как золото Колчака. Янтарный кабинет, подаренный еще в 1716 году королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I российскому государю Петру I, какое-то время пылился в ящиках — размеры изначального кабинета оказались гораздо меньше петровских покоев, деталей не хватало. В 1743 году богатым декором заинтересовалась Елизавета Петровна — под руководством Бартоломео Растрелли комнату собрали, дополнили зеркальными пилястрами и росписями панно «под янтарь». Позже Янтарную комнату перенесли в Екатерининский дворец в Царском Селе.

Почему музейные сотрудники решили не вывозить сокровище в 1941 году? Возможно, не хватило времени или же боялись повредить драгоценное убранство. Так или иначе, Янтарную комнату попытались спрятать: стены укрыли марлей, ватой и заклеили обоями. Впрочем, маскировку немцы раскусили — всего за 36 часов панели разобрали и увезли в Кенигсбергский (Королевский) замок. А в 1945 году Янтарная комната исчезла.

Томаш Стахура уточняет, что «Карлсруэ» участвовал в операции «Ганнибал» — эвакуации морским путем немецких жителей из Восточной Пруссии. Тогда же были потоплены корабли «Гойя», «Штойбен» и «Вильгельм Густлофф» . К слову, «Густлофф», атакованный подлодкой «С-13» под командованием Александра Маринеско, также подозревали в перевозке Янтарной комнаты , но эта версия не нашла подтверждения.

Бункер Ляша — надежда наша?

Калининградский историк Сергей Трифонов считает, что фрагменты Янтарной комнаты могут лежать в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша . Когда-то бункер соединялся с Королевским дворцом подземными ходами — по ним и могли вынести части комнаты.

Тайна роскошных покоев Командный бункер последнего немецкого военного коменданта Кенигсберга Отто фон Ляша Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Несколько лет Трифонов изучал подвал бункера: проделывал отверстия в стенах, через которые пропускал зонд с видеокамерой. Так и обнаружил заполненную водой комнату, а в ней — несколько деревянных ящиков. Увы, хода в помещение нет, так что приходится гадать. Подогревают интерес и знаки на воротах одной из частей бункера.

«На них — 88 рун. Самое любопытное, что когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками », — говорит исследователь.

Историк Третьего рейха Константин Залесский считает, что если что-то где-то и прячут, то рано или поздно об этом всё равно узнают — утечка информации бывает всегда : «Потому что один человек не может спрятать ящики, а убивать тех, кто спрятал (как это делали пираты), в XX веке уже было не положено».

«На самом деле, если рассуждать логически, то спрятать Янтарную комнату в бункере Ляша может только полный идиот , — говорит историк в беседе с «Известиями». — Бункер Ляша — первое, что советские войска обязательно возьмут и проверят: это бункер руководителя укрепрайона, поэтому что-то прятать в нем совсем не с руки ».

Некоторые считают, что Янтарная комната так и не покинула Кенигсбергский замок. Константин Залесский замечает, что в подвалах, катакомбах крепости можно было спрятать всё что угодно. Как и в шахтах. Но, по его словам, если немцы что-то и прятали, то для того, чтобы сохранить, укрыть от бомбежки, а затем забрать.

« Обычно всё фиксировалось: офицер должен был получить приказ, составить акт. Кто же ему даст сокровища, если не под расписку? И наши, и американцы обнаружили большинство схронов в 1945–1946 годах не потому, что где-то нашли, а потому, что документы получили: там и там, в такой-то шахте картины из такой-то галереи ».

Янтарные сезоны Польши

Периодически отыскать Янтарную комнату пытаются в Польше — в окрестностях деревни Мамерки. Так в июне прошлого года сотрудники Музея Второй мировой войны нашли засыпанный землей люк, который вел в неизвестное подземное помещение. В сердцах музейщиков затеплилась надежда — не всё же время в Мамерках показывать лишь копию Янтарной комнаты (а такая у них есть), пора найти оригинал.

«Мы нашли этот лаз при помощи мощного георадара. На этом месте выросло дерево, которое не давало возможности открыть люк», — пояснял журналистам представитель музея Бартоломей Плебанчик.

Тайна роскошных покоев Сотрудники Музея Второй мировой войны в польском городе Мамерки вскрывает подземный лаз, где предположительно может находиться Янтарная комната Фото: ИЗВЕСТИЯ

Впрочем, дерево погибло напрасно: на поверку ход оказался техническим колодцем, чистым и хорошо сохранившимся. Сокровищ там нет, но музейщики унывать не собираются.

« Впереди у нас еще 199 гектаров леса. У нас есть самый современный георадар и время. Возможно, это займет год или пять лет. Но мы продолжим систематически исследовать фрагменты леса и наши поиски », — не сдается Плебанчик.

Константин Залесский обращает внимание на интересную «сезонность» поисков Янтарной комнаты в Польше — «обычно это происходит осенью или ближе к лету».

« Это всё идет для привлечения туристов. Правда, сейчас там всё закрыто (все-таки коронавирус), но в принципе такие новости нужны для оживления интереса со стороны туристов (что в Польше можно что-то найти)», — говорит «Известиям» историк.

Вероятно, как хорошо продаются «замки с привидениями», так и слухи о знаменитой находке польский злотый в бюджет добавляют.

« Это бизнес. Причем как и на уровне гмина, так и на уровне государства. Если немцы поедут в Польшу как туристы, то это хороший приток средств. Деньги от туризма прежде всего получают гмины — местная администрация. Если у них есть деньги, то у польского государства не болит голова ».

Сгинула в кострах войны

В начале 2000-х британские исследователи выдвинули новую версию о том, что могло произойти с Янтарной комнатой. Изучив архивные документы, в том числе дневники и отчеты последнего хранителя комнаты Анатолия Кучумова, авторы пришли к выводу, что шедевр сгорел в одном из залов Королевского замка — пожар якобы устроили советские солдаты.

В качестве доказательства приводился разговор Кучумова с Паулем Фейерабендом — управляющим баром в бывшей камере пыток Кенигсбергского замка. Фейерабенд вспоминал, что упакованная Янтарная комната тогда находилась в Рыцарской зале.

Тайна роскошных покоев Развалины Кенигсбергского замка Фото: ТАСС/Алексей Стужин

« В полдень 10 апреля, когда я покидал замок, мой ресторан был занят артиллерийскими частями Красной армии. Винный погреб и Рыцарская зала не были разрушены, однако когда я вернулся из Элбинга, где лежал в госпитале, то узнал от управляющего замком, что и зала, и ресторан сгорели дотла », — рассказывал управляющий.

Но Кучумов не включил это свидетельство в свой отчет. По версии британцев, он чувствовал за собой вину за то, что не смог спасти шедевр от фашистов, поэтому пытался поддержать «миф» об исчезновении сокровища.

Британская версия наделала много шума. На тот момент глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой назвал заявление абсурдным и опаснейшим, направленным на пересмотр истории.

В одном из интервью куратор проекта по восстановлению Янтарной комнаты Татьяна Жиркова отмечала, что, к сожалению, очень мало документальных материалов, поэтому версии продолжают появляться, бывают в том числе и совсем фантастические. Например, что немцам досталась копия Янтарной комнаты, которую изготовили по заказу Сталина, а подлинник спрятан в тайниках.

По словам Татьяны Жирковой, несмотря на множество предположений, «правдой можно считать только то, что подтверждено документально» . Куратор рассказывала, что когда-то ей в руки попадались воспоминания Анатолия Кучумова, записанные его сыном, но в них не было ни слова о том, что Янтарную комнату обнаружили в 1945 году, а затем она погибла в огне .

« Странно, как можно ссылаться на дневники Кучумова, мы никогда не слышали, что они вообще каким-то образом попали за границу и где-то были обнародованы », — замечала Татьяна Жиркова.

Впрочем, версия о том, что янтарный шедевр был уничтожен, но во время бомбардировки Кенигсберга британской авиацией, также существует.

В счет уплаты долга

И если Янтарную комнату не уничтожили, то почему не могли продать? В 2018 году историк и писатель Александр Мосякин, живущий в Латвии, заявил, что после войны янтарные панели увезли в США. В качестве аргумента исследователь приводил «допрос от 2 апреля 1946 года директора ресторана «Блюдгерихт» (уже упомянутого Пауля Фейерабенда).

«По его словам, 9 апреля 1945 года янтарные панели и всё имущество Орденского зала Королевского замка оказалось в руках советских властей! По документам янтарные панели вывозили как немецкую ценность в восточный Берлин, а в 1950-м году ее передали американцам! Я полагаю, что в уплату по ленд-лизу », — рассказывал журналистам Александр Мосякин.

Тайна роскошных покоев Янтарная комната Екатерининского дворца. Репродукция фото 1930-х годов Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров

Исследователь отмечал, что помещение в Королевском замке было на треть меньше, чем в Царском Селе. Перед налетом союзных войск на Кенигсберг комнату разобрали, а «излишки» янтарных панелей положили повыше — именно они поплавились во время пожаров, остальное якобы уцелело.

Константин Залесский замечает, что в масштабе долгов Советского Союза по ленд-лизу стоимость Янтарной комнаты ничтожна, а продажа не оправдана: «Значение Янтарной комнаты как культурного явления значительно больше, чем эффект при ее возможной продаже ».

В народе ходила и такая версия: Янтарная комната могла достаться некоему американскому миллиардеру опять же в счет уплаты долга по ленд-лизу.

« Сложно представить, что кто-то вывез Янтарную комнату, оборудовал ее на своем ранчо и никто об этом не узнал. Причем миллиардер бы уже умер, а наследники тратились на поддержание температурного режима и хороших условий только для того, чтобы никому не показывать? Чтобы даже слуга не знал и на старости лет, уволившись из этого поместья, не рассказал своему внуку, что он видел Янтарную комнату, а внук не продал эту информацию журналистам? Это что-то нереальное », — считает Константин Залесский.

Под водой и под землей… в России, Польше, Германии, США, даже в Южной Америке — за 75 лет надежда найти подлинную Янтарную комнату так и не угасла. Поиски превратились в настоящий детектив с чередой загадочных смертей. Так, первый хранитель комнаты в Кенигсбергском замке Альфред Роде вместе с супругой покончили с собой; майора госбезопасности, который занимался поисками комнаты, нашли обезглавленным (его мотоцикл на полном ходу налетел на натянутую металлическую проволоку ), а его осведомителя — с петлей на шее. И это далеко не полный список жертв. По традиции раз-два в год нет-нет да и просочится очередная новость в духе «комнату нашли!.. Почти».

Тайна роскошных покоев Фрагмент Янтарной комнаты Фото: TASS/DPA