Русь изначальная: музей-заповедник «Абрамцево» и его сокровища

Усадьба Абрамцево занимает особое место в истории русской культуры. Здесь бывали Репин, Васнецов, Врубель и другие титаны отечественной живописи; подолгу гостили Гоголь, Тютчев, Тургенев... Сегодня здесь уникальный музей-заповедник, который, к сожалению, не столь популярен у туристов, как заслуживает того. «Известия» съездили в Абрамцево и убедились в этом своими глазами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Абрамцево расположено на берегу реки Вори, в 60 км к северо-востоку от Москвы, в Сергиево-Посадском районе Московской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Купивший Абрамцево в 1843 году писатель-славянофил Сергей Аксаков был горячим поклонником и другом Гоголя. Автор «Мертвых душ» неоднократно бывал здесь, теперь же ему посвящен отдельный зал музея
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В музее хранятся уникальные экспонаты, посвященные истории дворянского рода Аксаковых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В Абрамцево сразу проникаешься необыкновенной атмосферой старинного барского дома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Если спуститься вниз с мансарды по винтовой лестнице, увидим печку — лежанку с мордой льва. Ее автор — Михаил Врубель. На ней любили греться все дети Мамонтовых — а их было пятеро: Сергей, Андрей, Всеволод, Вера, Александра. Если сложить первые буквы их имен, получится «Савва»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В 1870 году усадьбу купил знаменитый промышленник и меценат Савва Мамонтов. Комната Елизаветы Григорьевны, супруги Саввы Ивановича, обставлена мебелью, сделанной абрамцевскими мастерами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На стенах семейные фотографии, картины и ключ от церкви в усадьбе Мамонтовых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
У Мамонтовых была маленькая домовая церковь, но в 1881 году решили строить большую по древнерусскому образцу. Над проектом работал сначала Поленов, потом — Васнецов. Через год церковь была освящена в честь Спаса Нерукотворного
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Храмовую икону Спас Нерукотворный написал Репин. Богоматерь с младенцем — Виктор Васнецов. Такую же он потом напишет для Владимирского собора в Киеве. Благовещение на Царских Вратах написал В. Поленов.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Знакомый стол, не правда ли? Именно за ним сидела Вера Мамонтова, когда Валентин Серов писал с нее свою знаменитую «Девочку с персиками»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Оригинал картины Серова хранится в Третьяковской галерее, а в Абрамцево можно увидеть копию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В красной гостиной есть портрет Веры Мамонтовой с зеленой веткой, созданной Виктором Васнецовым. Он ее написал в свадебном платье как подарок жениху — Александру Самарину. Платье невесты так же бережно хранится в гостиной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
По традиции, гости расписывались на скатерти в красной гостиной, а потом поверх надписей женщины вышивали цветными нитками. Здесь есть автографы Репина, Васнецова, Врубеля или надпись «Федя» - это Шаляпин. Он начинал петь в частной опере Саввы Мамонтова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В поместье сохранилось немало уникальной исторической мебели работы известных мастеров-краснодеревщиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Интерьеры в неорусском стиле вдохновляли гостей Абрамцево на создание шедевров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В музее собрана большая коллекция предметов народного быта XIX столетия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Кроме постоянной экспозиции, в Абрамцево регулярно проходят интересные художественные выставки. Сейчас, к примеру, выставлены работы отечественных художников и скульпторов ХХ века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Экспозиции можно посетить в недавно восстановленном корпусе «Русские художники ХХ в.», в котором впервые за 80 лет был проведен капитальный ремонт: воссозданы исторические фасады, заменены коммуникации и прочее. Площадь экспозиции увеличилась в четыре раза — с 91 до 395 квадратных метров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Абрамцево прекрасно в любую погоду. В этом уголке Сергиево-Посадского района как по волшебству сохранилась красота среднерусской природы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Бывшая моделью для Серова и Васнецова дочь Мамонтова Вера умерла в возрасте 32 лет от пневмонии. Она похоронена в Абрамцево около церкви Спаса Нерукотворного
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В Абрамцево снималось несколько известных кинофильмов, в том числе признанный классикой «Солярис» Андрея Тарковского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В 1995 году указом президента РФ музей-заповедник «Абрамцево» получил статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения
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