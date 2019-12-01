Русь изначальная: музей-заповедник «Абрамцево» и его сокровища

Усадьба Абрамцево занимает особое место в истории русской культуры. Здесь бывали Репин, Васнецов, Врубель и другие титаны отечественной живописи; подолгу гостили Гоголь, Тютчев, Тургенев... Сегодня здесь уникальный музей-заповедник, который, к сожалению, не столь популярен у туристов, как заслуживает того. «Известия» съездили в Абрамцево и убедились в этом своими глазами