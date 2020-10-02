Гадание на «Руне»: чего ждать от нового сезона Суперлиги-1

На следующей неделе стартует новый сезон Суперлиги-1 — второго по значимости турнира российского баскетбола. Из-за пандемии коронавируса сразу три сильных клуба, которые в разные годы становились чемпионами и призерами этих соревнований, не смогли подтвердить свой бюджет и поэтому пропустят сезон. Речь о «Спартаке-Приморье» (Владивосток), «Урале» (Екатеринбург) и «Спартаке» (Санкт-Петербург). Четного количества клубов — 14 — удалось достигнуть за счет возвращения «Иркута». Турнир проведут по новой схеме: команды сыграют в два круга, затем разделятся — клубы, занявшие места с 1-го по 6-е, войдут в первую группу, а с 7-го по 14-е — во вторую. После игр, которые пройдут внутри групп, сформируют восьмерку команд, которые примут участие в привычном розыгрыше плей-офф.

Отсутствие «Спартака-Приморье», который в прошлом сезоне был лидером чемпионата на момент его приостановки, меняет расклад сил. Среди явных фаворитов — «Самара» и «Руна», которые в меньшей степени почувствовали на себе кризис и мощно усилили составы в межсезонье.

«Руна»

Столичная команда в прошлом году бодро дебютировала в Суперлиге-1. Коллектив под руководством опытного наставника Олега Окулова боролся за место в плей-офф, обыгрывал фаворитов, но забуксовал в начале 2020 года. Крупные поражения от «Уралмаша» (62:90) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (65:88) в марте привели к увольнению тренера. Руководство клуба решило доверить коллектив 35-летнему специалисту Олегу Бартунову, до этого не имевшему опыта работы на таком посту. Его помощником стал Антон Катаев, который после окончания профессиональной карьеры успел поработать в системе ЦСКА.

Под этот молодой дуэт менеджмент «Руны» подобрал приличный состав. Во-первых, удалось сохранить двух качественных легионеров — Эддисона Спрюилла и Алана Хаджибеговича. Во-вторых, был подписан форвард Илья Усольцев, имеющий опыт выступлений в Единой лиге, а также один из самых результативных игроков Суперлиги-1 последних лет Федор Ключников, и опытные форварды Михаил Карпачев и Евгений Карпенко. Селекция завершилась приглашением мощного центрового Алексея Курцевича. Последний должен нивелировать расставание с чемпионом Евролиги Иваном Лазаревым.

— В межсезонье мы подписали всех игроков, которых хотели, — отметил «Известиям» генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич. — Во всех линиях удалось добавить качества и глубины. Уверен, что нынешний состав поборется за победу в Суперлиге-1. Наши основные конкуренты — «Самара», «Уралмаш», «Темп-СУМЗ», где состав не меняется на протяжении многих лет. Хорошие ростеры у «Купол-Родников» и МБА. Так что нас ждет очень интересный и ровный чемпионат.

В межсезонье «Руна» провела ряд товарищеских матчей с клубами Единой лиги, в том числе с действующим чемпионом Евролиги ЦСКА, а также победила на предсезонном турнире в Ижевске, обыграв в финале команду хозяев «Купол-Родники» (85:71), а в полуфинале победителя Кубка России – 2020 «Самару» (87:82).

— Нам удалось провести качественные сборы, даже с учетом того, что по объективным причинам не удалось выехать за рубеж, — продолжил Сергей Юхневич. — Проверили свой уровень в матчах с клубами Единой лиги, отлично провели предсезонный кубок с участием восьми команд в Ижевске. В общем, всё идет так, как нужно. Уже хочется поскорее начать официальные игры и показать всё, на что мы способны.

В этом году свои домашние матчи «Руна» будет проводить в знаменитом дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина, вмещающем 5 тыс. зрителей. Там же будет выступать молодежная команда, которая в нынешнем сезоне дебютирует в Молодежной единой лиге.

«Самара»

Клуб по-прежнему считается главным претендентом на вступление в Единую лигу. В сезоне-2018/19 волжская команда выиграла Суперлигу-1 и получила приз от Российской федерации баскетбола (РФБ) за выстраивание лучшей клубной «пирамиды». В 2020-м самарцы взяли Кубок России, а в это межсезонье усилились игроками национальных сборных Латвии и Белоруссии — Артемсом Бутянковсом и Виталием Лютычем.

Фото: пресс-служба БК "Самары"

Также у «Самары» остался крепкий костяк отечественных игроков, многие из которых уже имели богатый опыт выступлений в Единой лиге. Это Антон Глазунов («Автодор», «Крылья Советов»), Владимир Пичкуров («Красный Октябрь», «Енисей»), Александр Винник («Парма», «Нижний Новгород»), Алексей Нестеров («Енисей», «Автодор»), Максим Дыбовский («Парма») и Александр Лавников («Енисей»). По разным причинам закрепиться у них там не получилось, но это качественные игроки.

— Сохранив чемпионский костяк прошлого сезона и взяв двух качественных легионеров, мы обязаны претендовать на первое место , — рассказал «Известиям» президент «Самары» Камо Погосян. — Действительно, я доволен приобретением Бутянковса и Лютыча. Оба играют за свои сборные, у Лютыча большой опыт выступления в различных клубах Единой лиги, Артемс был одним из лучших игроков прошлого розыгрыша Суперлиги-1. Но самое главное для меня, что это ребята с характером, всегда играют агрессивно, эмоционально. По самоотдаче к ним точно никогда не будет вопросов. Надеюсь, что их отношение к делу станет примером для остальных. Правда, Лютыч получил травму на предсезонном турнире, но я надеюсь, что к старту Суперлиги-1 он будет готов.

Камо Погосян считает, что сокращение количества команд не идет на пользу турниру.

— К сожалению, мы потеряли несколько сильных клубов , — продолжил президент «Самары». — Например, «Спартак-Приморье» всегда претендовал на высокие места, это был наш достойный соперник. «Урал» и «Спартак» тоже в разные годы боролись за высокие места. Такая ситуация не идет на пользу уровню Суперлиги-1, но жизнь продолжается. Еще неизвестно, как будет развиваться экономическая ситуация во время чемпионата и все ли клубы смогут закончить сезон. Если говорить про наш клуб, то мы готовы к любым сценариям.

Отдельного упоминания также заслуживают переходы Алексея Бабушкина («Автодор») и Максима Шелекето (в свое время выступал за УНИКС, «Химки» и «Локомотив-Кубань») в МБА, а Александра Жигулина («Астана») в «Уфимец». Игорь Каныгин («Енисей») переехал в «Новосибирск», Александр Захаров («Спартак-Приморье») в «Темп-СУМЗ-УГМК», Алексей Вздыхалкин в «Купол-Родники», а Джавонте Даглас (один из самых результативных игроков чемпионата Чехии последних лет) в «Буревестник».