Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз выделил €720 млн на синхронизацию энергосистем стран Балтии
Экономика
Нефть и акции подешевели после сообщений о коронавирусе у Трампа
Общество
Учения по гражданской обороне под руководством президента пройдут в 2021 году
Мир
Минск пригрозил Евросоюзу разрывом дипотношений
Мир
В Баку заявили о ракетном обстреле Арменией села на западе Азербайджана
Сюжет:

В центре Гамалеи назвали препарат для снижения температуры после вакцинации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После использования вакцины «Спутник V» повышенную температуру можно сбить таблеткой парацетамола. Об этом сообщил в пятницу, 2 октября, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Полезный госсовет: вернется ли РФ к прежним ограничениям из-за COVID
Придется ли прибегать к чувствительным для экономики мерам, зависит от каждого, считает президент

«Ничего вредного из-за этого не будет», — цитирует ученого «РИА Новости».

Также он рассказал, что препарат от коронавируса можно сочетать с витаминами, обезболивающими и другими лекарствами. При этом Гинцбург посоветовал избегать лишь цитостатиков и некоторых антибиотиков, отрицательно действующие на клетки, уточняет НСН.

Ранее в этот же день Гинцбург сообщил о готовности помочь заболевшему COVID-19 президенту США Дональду Трампу.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020