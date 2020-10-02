В центре Гамалеи назвали препарат для снижения температуры после вакцинации

После использования вакцины «Спутник V» повышенную температуру можно сбить таблеткой парацетамола. Об этом сообщил в пятницу, 2 октября, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ничего вредного из-за этого не будет», — цитирует ученого «РИА Новости».

Также он рассказал, что препарат от коронавируса можно сочетать с витаминами, обезболивающими и другими лекарствами. При этом Гинцбург посоветовал избегать лишь цитостатиков и некоторых антибиотиков, отрицательно действующие на клетки, уточняет НСН.

Ранее в этот же день Гинцбург сообщил о готовности помочь заболевшему COVID-19 президенту США Дональду Трампу.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.