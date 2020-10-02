Суд США требует от Сноудена отказаться от $5 млн

Суд США требует от Сноудена отказаться от выручки за книгу. От продаж мемуаров «Личное дело» бывший агент получил $4,2 млн. Власти хотят получить сумму гонораров за выступления Сноудена — $1,03 млн.

В американском минюсте заявили, что деньги экс-агент спецслужб должен передать правительству. Заработанные средства признали незаконными. Суд постановил, что Сноуден нарушил обязательства в отношении США. Он не получил от властей разрешение на раскрытие секретных данных.