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Песков уточнил информацию о сроке вакцинации Путина от COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в пятницу, 2 октября, прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что он сделает себе прививку от коронавируса.

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По словам Пескова, президент заявил, что может сделать прививку позже, а когда это произойдет, то Кремль обязательно сообщит.

«Сам он сказал, что он имеет в виду сделать позже прививку, и когда он ее сделает, мы сообщим», — подчеркнул Песков.

29 сентября Песков заявил, что Путин намерен сделать прививку от коронавируса в преддверии визита в Южную Корею. По его словам, южнокорейский коллега российского лидера возобновил действующее приглашение Путина в страну. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение воспользоваться этим приглашением, но после того, как примет решение сделать прививку от коронавируса.

По словам пресс-секретаря, очевидно, что для повышения уровня безопасности необходимо сделать прививку, но в случае Путина действуют особые меры предосторожности. Песков отметил, что сам российский президент заявил, что думает о прививке.

В начале сентября Песков сообщил, что Путин сам будет принимать решение о вакцинации от коронавируса и сообщит о желании привиться, если посчитает необходимым, пишет «Газета.ру».

квПервую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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