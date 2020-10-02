Финансирование «Цифровой экономики» в ближайшие три года вырастет

Финансирование проекта «Цифровой экономики» в ближайшие три года вырастет до $16 млрд. Средства пойдут на развитие криптографии, анализ защиты государственных информационных систем, противодействие кибератакам, фильтрацию интернет-трафика. В российской компании, производящей ПО для защиты информации, отмечают, что некоторые важные сферы в проект не вошли. В частности, без внимания осталась защита персональных данных. Еще одни важный вопрос — подготовка специалистов, работающих в области информационной безопасности. В компании Dr. Web заявили, что к образованию в этой сфере есть много претензий и государству следует уделять этой проблеме больше внимания. Также эксперты считают, что государству стоит заняться повышением цифровой грамотности населения.