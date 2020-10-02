Около 40% российских компаний проведут новогодний корпоратив онлайн

Примерно 40% российских компаний, которые в 2020 году решили не оказываться от новогоднего корпоратива, проведут его в онлайн-формате. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Среди респондентов, которые планируют отпраздновать с коллегами конец года, 60% проведут корпоратив в привычном офлайн-формате. При этом провести праздник дистанционно намерены 40% руководителей российских компаний», — отмечается в результатах опроса.

Новогодний корпоратив намерены провести чуть больше трети опрошенных руководителей (32%). Из них 62% планируют отпраздновать Новый год на внешних площадках, а 38% — в собственном офисе.

Большинство (66%) компаний в текущем году все-таки хотят отменить корпоратив в честь окончания года.

Исследование проводилось в сентябре среди более 1 тыс. компаний. В опросе участвовали представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.

1 октября «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Битрикс24» писали, что почти три четверти российских компаний — 73% — готовы работать удаленно осенью и зимой 2020 года.