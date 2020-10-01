Названо количество готовых продлить удаленку до зимы компаний

Почти три четверти российских компаний — 73% — заявили, что готовы работать удаленно осенью и зимой 2020 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Битрикс24» (где зарегистрировано 7 млн организаций), которые есть в распоряжении «Известий».

Опасение относительно начала второй волны пандемии выразили 53% опрошенных фирм. 55% компаний готовятся к повторению весеннего сценария.

Больше всего компаний, готовых работать удаленно осенью и зимой, работают в IT-сфере (25%), в сегментах строительства, ремонта и отделки помещений — 10%. Также удаленно готовы работать консалтинговые и PR-компании.

Меньше всего готовы к удаленке общепит, гостиничный бизнес, спорт и фитнес.

Как оказалось, пандемия и введенные ограничения не стали роковым событием для многих компаний. 34% опрошенных отметили, что их продажи не изменились или даже выросли во время первого карантина. 60% заявили о намерении усилить направление онлайн-продаж в ближайшее время.

Опрос проходил с 25 по 29 сентября 2020 года среди 1068 компаний — пользователей сервиса. 65% опрошенных являются владельцами бизнеса или топ-менеджерами.

1 октября стало известно, что с 5 по 28 октября работодатели Москвы обязаны перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.