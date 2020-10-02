Ученые призвали не начинать утро с кофе

Ученые из Великобритании заявили об опасности употребления кофе натощак по утрам, поскольку это может привести к нарушению контроля за уровнем сахара в крови. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале British Journal of Nutrition.

Специалисты из Университета Бата в ходе эксперимента предлагали добровольцам сразу после пробуждения выпить сладкий напиток, уровень калорий в котором эквивалентен типичному завтраку. Участникам второй группы предлагалось выпить черный крепкий кофе, а сахаросодержащий напиток им давали только спустя полчаса. После этого у испытуемых брали на анализ образцы крови, чтобы установить уровень глюкозы.

В ходе исследования выяснилось, что кофе, выпитый натощак, увеличивает сахар в крови на 50%, пишет телеканал «Звезда». В долгосрочной перспективе такие скачки, по мнению ученых, могут привести к нарушению толерантности организма к глюкозе, а это увеличивает риск развития диабета второго типа, уточняет телеканал «360».

Как отмечают авторы эксперимента, полностью отказываться от утреннего кофе не стоит, но перед его употреблением следует плотно позавтракать.

Как отмечает «Ридус», в исследовании приняли участие 29 здоровых мужчин и женщин.

12 сентября сообщалось, что профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева назвала кофе «опасным сжигателем жиров». По словам специалиста, использование кофе для похудения может нести опасность для сердца. При этом диетолог указывает, что в умеренных количествах он действительно может помочь похудеть.