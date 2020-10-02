Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

Призер Олимпийских игр, фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием.

По словам спортсменки, ей в течение длительного времени приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидной болезни сосудов.

В интервью Teleprogramma.pro 1 октября Слуцкая отметила, что диагноз был поставлен еще в 2003 году.

«К сожалению, оно не лечится», — добавила она.

Слуцкая является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Карьеру она завершила в 2006 году.