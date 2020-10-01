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Ученые в США назвали Трампа главным локомотивом «инфодемии»

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Президент США Дональд Трамп является главным распространителем дезинформации о коронавирусе. Именно так охарактеризовали американского лидера ученые из Корнеллского университета в одном из своих исследований.

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В работе ученые широко используют термин «инфодемия», образованный от слова «информация» и «эпидемия», который впервые применила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Он обозначает волну слухов и ложной информации о коронавирусе в информационном пространстве.

«Упоминания в СМИ президента США Дональда Трампа в контексте дезинформации о COIVID-19 были крупнейшей частью «инфодемии». Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий, что опережает (по частоте упоминаний. — Ред.) любые другие темы (связанные с пандемией. — Ред.). Мы сделали вывод, что президент США был, вероятно, локомотивом «инфодемии», — сказано в документе.

Результаты были основаны на анализе 38 млн англоязычных статей о коронавирусе, которые были опубликованы в период с 1 января по 26 мая. Ученые выделили 11 тем, которые искажали информацию о заболевании, в результате зафиксировав более 522,7 тыс. случаев «инфодемии» в англоязычных СМИ.

Отмечается, что в более чем 423,9 тыс. подобных материалов фигурирует Трамп. При этом наиболее популярной темой его высказываний стали «чудодейственные лекарства» от коронавируса. Наибольший всплеск упоминаний в новостных материалах данных лекарств спровоцировали слова главы США в ходе брифингов о пользе гидроксихлорохина.

Ранее Трампа неоднократно обвиняли в сокрытии правды о коронавирусе. Так, кандидат на пост президента США Джо Байден обвинил действующего главу государства в панике в период пандемии.

В свою очередь американский лидер заявлял, что не скрывал от соотечественников правды относительно того, какую опасность представляет новая коронавирусная инфекция. Он подчеркивал, что без мер, принятых администрацией, в США было бы гораздо больше жертв коронавируса.

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