Премьер-министра Словении снова обвинили в коррупции

Премьер-министра Словении Янеза Яншу обвинили в коррупции. Ему инкриминируется превышение полномочий.

Обвинительное заключение по делу, связанному с земельными сделками в Тренте, направлено в суд, передает местный портал 24ur.

Вместе с Яншей по делу проходят главы двух предприятий, участвовавших в сделках.

По данным издания Vecer, сделка касается земельного участка, который Янша купил в 1992 году за 350 тыс. словенских толаров (тогдашняя валюта страны) и продал в 2005 году, уже будучи премьер-министром, за €130 тыс, что превышает начальную цену в девять раз. Потом покупатель перепродал участок еще раз, уже за €146 тыс. компании Imos, которая, в свою очередь продала премьеру трехкомнатную квартиру в центре Любляны за € 236,1 тыс.

Янез Янша занимал пост премьер-министра Словении в 2004–2008 годах, в 2012–2013 годах и с марта 2020 года. Его второй срок завершился расформированием всего правительства из-за коррупционного скандала. В 2014 году политика осудили на два года тюрьмы за коррупцию, но год спустя Верховный суд страны отменил вердикт и Янша вышел на свободу, передает «РИА Новости».

3 марта 2020 года Янша был утвержден премьер-министром после отставки предыдущего главы правительства Марьяна Шареца. Его кандидатуру поддержал 31 депутат из 52.