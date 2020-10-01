Решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США будет оглашено 4 января

Решение по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет оглашено 4 января 2021 года. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление судьи Ванессы Барайтсер.

Как постановила судья, Ассанж должен дожидаться вердикта в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, в которой он содержится с начала следствия.

Днем ранее СМИ сообщили, что спецслужбы США планировали похитить или отравить Ассанжа.

7 сентября в Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В прошлом году Вашингтон предъявил основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме. Туда его доставили после того, как посольство Эквадора, где он скрывался с 2012 года, выдало его властям.

17 сентября гражданская жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассказала об издевательствах, которым он подвергается в британской тюрьме.