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Решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США будет оглашено 4 января

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Решение по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет оглашено 4 января 2021 года. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление судьи Ванессы Барайтсер.

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Как постановила судья, Ассанж должен дожидаться вердикта в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, в которой он содержится с начала следствия.

Днем ранее СМИ сообщили, что спецслужбы США планировали похитить или отравить Ассанжа.

7 сентября в Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В прошлом году Вашингтон предъявил основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме. Туда его доставили после того, как посольство Эквадора, где он скрывался с 2012 года, выдало его властям.

17 сентября гражданская жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассказала об издевательствах, которым он подвергается в британской тюрьме.

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