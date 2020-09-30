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Стало известно о планах спецслужб США отравить Ассанжа

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Спецслужбы США планировали похитить или отравить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет 30 сентября The Guardian.

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О планах Вашингтона рассказал бывший сотрудник частного охранного предприятия UC Global, которое шпионило за Ассанжем. Именно с этой фирмой разведка США обсуждала оба сценария. По словам мужчины, спецслужбы США в 2017 году предложили главе UC Global Дэвиду Моралесу перейти к более радикальным методам в отношении основателя WikiLeaks.

«Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить либо отравить Ассанжа», — сказал он в лондонском суде.

Как рассказал проходящий по делу свидетелем экс-сотрудник охранной фирмы, лично ему было поручено установить в дипмиссии новые камеры, которые бы записывали звук и передавали данные в онлайн-режиме.

Это было нужно для того, «чтобы друзья в США» могли тщательнее следить за действиями Ассанжа в посольстве Эквадора.

Мужчина добавил, что отказался это делать, назвав процедуру технически невозможной, но вскоре ему передали документ, предположительно от разведки США, в котором были подробные инструкции.

7 сентября в Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В прошлом году Вашингтон предъявил основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме. Туда его доставили после того, как посольство Эквадора, где он скрывался с 2012 года, выдало его властям.

17 сентября гражданская жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассказала об издевательствах, которым он подвергается в британской тюрьме.

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