В семье Плющенко и Рудковской родился сын

В семье двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской родился сын. Об этом бизнес-леди сообщила подписчикам в социальной сети Instagram.

Рудковская разместила фотографию, на которой сидит рядом с мужем, новорожденного держит Плющенко, а рядом со спортсменом старший сын пары Александр. По словам Рудковской, теперь у нее четыре сына и она самая счастливая мама.

«Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — подписала она снимок. Как добавила Рудковская, малыш родился 25 сентября.

Ранее в интервью продюсер подтверждала, что решилась прибегнуть к услугам суррогатной матери, чтобы стать мамой в четвертый раз.

«Поздравляем!!! Как это прекрасно», «Яночка, поздравляю от всей души. А я в душе думала, что у вас будет доченька», — отреагировали подписчики Рудковской.

В браке с бизнесменом Виктором Батуриным Рудковская воспитывала сына мужа от предыдущего брака Андрея и родила сына, которого назвали Николаем.

Александр Плющенко родился в январе 2013 года.