На вторичном рынке недвижимости отмечается обрушение цен

На вторичном рынке недвижимости России отмечается обрушение цен. Аналитики отмечают, что средняя стоимость квадратного метра не превысила $1 тыс. Такая ситуация в стране впервые с 2016 года, подвели итоги исследования эксперты интернет-сервиса покупки и аренды жилья.

В рублях стоимость «квадрата» упала на 0,2%, до почти 77 тыс. рублей. Цены изучили на жилье в Подмосковье и Ленобласти. Также проверили предложения на рынке недвижимости в 128 городах с численностью населения от 100 тыс. человек.

Аналитики пришли к выводам, что в городах-миллионниках готовое жилье дорожает медленнее. Рынок испытывает отток спроса в сегмент новостроек. Причины этому действующая на первичном рынке госпрограмма субсидирования ипотеки и возможность осуществить покупку дистанционно.