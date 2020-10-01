Совет ЕС внес в санкционный список двоих россиян и четыре юрлица

Совет Евросоюза внес в санкционный список двух человек и четыре юридических лица РФ, участвовавших в строительстве Крымского моста. Об этом 1 октября сообщил официальный журнал ЕС.

Они были добавлены в санкционный список с формулировкой «за содействие нелегальной аннексии Крымского полуострова».

О готовящихся санкциях ЕС, связанных с Крымским мостом, 28 сентября сообщил дипломатический источник в Европе.

В конце августа к санкциям против России присоединились шесть стран — партнеров Европейского союза: Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Грузия и Украина.

В середине июня Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.

Канцлер Германии Ангела Меркель 27 мая заявила, что отношениям России и Евросоюза необходимо «придать новые импульсы», но с сохранением санкций против Москвы.

Мост в Крым стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 км. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение было открыто в 2018 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России, а Севастополь — городом федерального значения.