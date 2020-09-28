Источник узнал о новых санкциях ЕС из-за строительства Крымского моста

Послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юридических лиц в санкционный список против России. Об этом сообщил в понедельник, 28 сентября, ТАСС европейский дипломатический источник.

«Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что официальное решение о санкциях будет принято Советом Евросоюза позднее.

В конце августа к санкциям против России присоединились шесть стран — партнеров Европейского союза: Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Грузия и Украина.

В середине июня Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.

Канцлер Германии Ангела Меркель 27 мая заявила, что отношениям России и Евросоюза необходимо «придать новые импульсы», но с сохранением санкций против Москвы.

Мост в Крым стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 км. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение было открыто в 2018 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России, а Севастополь — городом федерального значения, пишет «Газета.ру».