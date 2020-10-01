В Госдуме назвали позитивным шагом решение датского регулятора по СП-2

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал в четверг, 1 октября, позитивным шагом сообщение о том, что Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2» (СП-2) на континентальном шельфе страны.

По его словам, это свидетельствует о том, что европейские страны работают в правовом поле и выполняют то законодательство, которое действует — и национальное, и европейское.

По его словам, все препятствия строительству «Северного потока – 2» носят политический характер. При этом депутат отметил, что этот проект только способствует повышению энергобезопасности Европы.

«Так как Евросоюз нуждается в этом газопроводе и в российском газе, я просто уверен, что он будет достроен и запущен в эксплуатацию», — цитирует парламентария RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2», передает НСН.

Газопровод строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб. Однако из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В ЕС и США в настоящее время звучат призывы США отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.