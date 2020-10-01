Международные резервы России за неделю сократились на $10,2 млрд

Международные резервы России за семь дней сократились на $10,2 млрд. Об этом свидетельствует статистика ЦБ РФ, опубликованная 1 октября.

По состоянию на 18 сентября, международные резервы равнялись $590,9 млрд. Вместе с тем 25 сентября их объем составил $580,7 млрд.

По данным регулятора, эта корректировка произошла в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Вместе с тем в начале августа золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд, и таким образом был побит рекорд августа 2008 года, когда они достигли $598,1 млрд.

В том же месяце Минфин сообщил, что в России вырос объем производства золота в январе–мае 2020 года.