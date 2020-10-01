В Саранске наладят производство серверов на базе процессоров Huawei

Концерн «РТИ» и компания Huawei заключили соглашение о начале производства специализированного серверного оборудования на базе китайских процессоров. Об этом в четверг, 1 октября, «Известиям» сообщили в пресс-службе российского предприятия.

Документ был подписан в четверг в Москве главой концерна Павлом Лаптаевым и гендиректором Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнем. Стороны намерены наладить производство оборудования на базе процессора Huawei Kunpeng.

«Соглашение предусматривает создание экосистемы программного обеспечения на базе процессоров архитектуры ARM, отвечающего требованиям безопасности к решениям, поставляемым в государственные структуры. Выпуск первой совместной партии ARM-серверов запланирован на конец 2020 — начало 2021 года», — говорится в пресс-релизе.

Производственной площадкой для сборки серверов станет входящий в группу «РТИ» Саранский телевизионный завод.

«Я могу точно сказать, что сегодня сделан первый шаг к появлению на рынке российской программно-аппаратной экосистемы с большим потенциалом. И для реализации этого потенциала своим технологическим партнером мы выбрали компанию Huawei — мирового лидера в области производства аппаратных средств для таких сложных систем», — приводит концерн слова Лаптаева.

Представители китайской компании, в свою очередь, отметили, что выбрали концерн «РТИ» своим партнером благодаря наличию современных производственных мощностей. Кроме того, российское предприятие, по их словам, обладает многолетним опытом разработки АСУ-решений для государственных органов исполнительной власти всех уровней.

30 июля сообщалось, что продажи мобильных устройств Huawei во II квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.

При этом 14 июля британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден подтвердил, что страна отказывается от использования оборудования китайской компании Huawei.

В конце июня Федеральная комиссия по связи США официально объявила Huawei и ZTE, а также их любые филиалы, материнские и дочерние компании угрозами национальной безопасности.

В феврале госсекретарь США Майк Помпео назвал Huawei и другие китайские компании с господдержкой «троянскими конями китайской разведки».