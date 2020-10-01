Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россия договорилась с Мальтой о налогообложении
Мир
Азербайджан опроверг использование боевых самолетов и вертолетов в Карабахе
Происшествия
МЧС сообщило об увеличении площади пожаров под Воронежем до 291,5 га
Мир
Россия выделила более 68 млн рублей на оказание помощи бедным странам в борьбе с COVID-19
Мир
Путин, Трамп и Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Меркель сообщила о планах ЕС ускорить диалог с КНР по инвестсоглашению

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз (ЕС) хочет ускорить переговоры с Китаем по соглашению о защите инвестиций. Об этом заявила в четверг, 1 октября, в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.

Один за всех и против одного: как страны QUAD противостоят Китаю
И появится ли в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО

«В центре внимания будет сотрудничество с Китаем по вопросам защиты климата, а также вопрос об инвестиционном соглашении, переговоры по которому мы в ближайшие месяцы хотим ускорить», — приводит ТАСС ее слова.

Переговоры между Еврокомиссией и КНР об инвестиционном соглашении идут уже семь лет. Власти ФРГ полагают, что оно облегчит доступ европейских компаний на китайский рынок.

В середине сентября профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИИ ВШЭ Сергей Лузянин заявил, что на данный момент противоречия между Европой и Китаем действительно существуют, но речь идет не обо всех европейских странах, пишет «Газета.ру».

В июне Меркель заявила, что страны Европейского союза должны придерживаться сплоченной политики в отношении Китая. Таким образом, по ее словам, удастся убедительно действовать в рамках продвижения европейских ценностей и интересов.

В том же месяце министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал Евросоюз к созданию единой стратегии в отношении Китая. Он подчеркнул, что не стоит ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020