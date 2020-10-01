Меркель сообщила о планах ЕС ускорить диалог с КНР по инвестсоглашению
Европейский союз (ЕС) хочет ускорить переговоры с Китаем по соглашению о защите инвестиций. Об этом заявила в четверг, 1 октября, в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.
«В центре внимания будет сотрудничество с Китаем по вопросам защиты климата, а также вопрос об инвестиционном соглашении, переговоры по которому мы в ближайшие месяцы хотим ускорить», — приводит ТАСС ее слова.
Переговоры между Еврокомиссией и КНР об инвестиционном соглашении идут уже семь лет. Власти ФРГ полагают, что оно облегчит доступ европейских компаний на китайский рынок.
В середине сентября профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИИ ВШЭ Сергей Лузянин заявил, что на данный момент противоречия между Европой и Китаем действительно существуют, но речь идет не обо всех европейских странах, пишет «Газета.ру».
В июне Меркель заявила, что страны Европейского союза должны придерживаться сплоченной политики в отношении Китая. Таким образом, по ее словам, удастся убедительно действовать в рамках продвижения европейских ценностей и интересов.
В том же месяце министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал Евросоюз к созданию единой стратегии в отношении Китая. Он подчеркнул, что не стоит ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами.