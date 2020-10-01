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Археологи обнаружили берестяную грамоту XIV века в Новгороде

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В Новгороде ученые Института археологии РАН во время раскопок обнаружили берестяную грамоту XIV века. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба института.

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В грамоте говорится о передвижении и потенциале некоего военного отряда, который, возможно, должен был собирать дань на северо-западных территориях Руси. В ней упоминается о «рати», которая идет через Заволочье или Волчок — область бассейна Северной Двины и Онеги к востоку от Онежского озера.

Грамота — уже десятая по счету, найденная в археологическом сезоне 2020 года в Новгороде.

Как уточнил заместитель директора Института археологии Петр Гайдуков, слова которого приведены в пресс-релизе, грамота написана и отправлена, скорее всего, из Заволочья, находящегося на территории современной Вологодской и Архангельской областей.

«Известно, что это был промысловый регион, богатый пушным зверьем, куда новгородцы отправлялись в походы за мехами, за данью. Найденная грамота, возможно, позволит нам лучше узнать детали взаимодействия между Новгородом и этой дальней областью Новгородской земли», — отметил археолог.

Грамоту, предварительно, можно датировать третьей четвертью XIV века, поскольку рядом с ней обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах.

Ранее в сентябре в Пскове обнаружили клад из 126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века. Монеты передали реставраторам. Их расчистят и законсервируют, после присоединят к археологическим фондам музея-заповедника.

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