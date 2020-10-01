Ландшафтный пожар в Волгоградской области тушили более 8 часов

В Волгоградской области в хуторе Приморском 30 сентября возник крупный ландшафтный пожар. В садоводческом обществе «Тихий Дон» горели хозяйственные постройки и сухая растительность. Пострадал 73-летний мужчина.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.Ру» в пресс-службе ГУ МЧС по области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:04. Огнем были полностью объяты три небольшие постройки. Также горела степь. В МЧС утверждают, что площадь пожара составляла несколько гектаров.

Расчеты пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание лишь в 21:00. По мнению специалистов, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Агентство напоминает о предупреждении Волгоградского ЦГМС о сохранении на большей части территории области и в Волгограде чрезвычайной пожароопасности. Установлен 5-й класс горимости леса. На 1 октября в регионе зарегистрировано шесть пожаров на землях лесного фонда. Общая площадь возгораний составила 197 га.

30 сентября сообщалось о крупном лесном пожаре в Ростовской области. Его площадь составила 19,8 га. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.