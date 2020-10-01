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Зрителей перестали пускать в концертный зал консерватории в Петербурге

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В Санкт-Петербурге для зрителей закрыли концертный зал консерватории. Туда будут пускать только преподавателей, студентов и сотрудников учреждения.

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В пабликах консерватории говорится, что подобные меры приняты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Гостям принесли извинения за доставленные неудобства, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение перешла Петербургская духовная академия. Причина — вспышка COVID-19. 7 сентября там ввели карантин из-за заболевшего студента. Контактировавших с заболевшим 90 студентов проверили на коронавирус. Проверка показала несколько новых случаев заражения.

30 сентября сообщалось, что в Петербурге ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте. С 1 октября пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в общественный транспорт, такси и каршеринг.

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