Эксперт заявил о росте ставок по ипотеке

Падение курса рубля приведет к росту цен на недвижимость и ставок по ипотеке. Такое мнение высказал в четверг, 1 октября, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: что заставляет рубль падать?»

По словам эксперта, многие просто будут выброшены из рынка, поскольку не смогут взять ипотеку.

Тосунян отметил, что падение рубля косвенно сказывается на ипотеке. Оно приводит к повышению стоимости недвижимости, поэтому ипотека вырастет.

«Рост цены на ипотечном рынке приводит косвенно к росту ставок и отсечению от рынка значительной части потенциальных заемщиков, которые просто не смогут войти на рынок ипотеки. Это, безусловно, негативное влияние», — сказал Тосунян.

Ранее в этот же день сообщалось, что на открытии торгов рубль вырос к доллару и евро, передает RT. Курс американской валюты уменьшился на 52 коп. — до 77,11 рубля, а европейской снизился на 41 коп. и составил 90,65 рубля.

29 сентября эксперты, опрошенные «Известиями», выразили мнение, что мощное ослабление российской валюты к американской произошло из-за того, что все риски, так называемые черные лебеди, которые могли спровоцировать падение, реализовались одновременно.