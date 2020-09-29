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Эксперты назвали причины «мощного ослабления» рубля

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Опрошенные «Известиями» 29 сентября эксперты выразили мнение, что мощное ослабление российской валюты к американской произошло из-за того, что все риски, так называемые черные лебеди, которые могли спровоцировать падение, реализовались одновременно.

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В то же время эксперты отметили, что падение рубля несет инвесторам и хорошие новости: национальная валюта «перепродана», и вероятность близкого отскока растет.

По мнению главного аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, конфликт между Азербайджаном и Арменией выполнил роль «спускового механизма», который запустил основное ослабление национальной валюты, но на нее продолжает давить ситуация с ростом заражений коронавирусом в России и по всему миру, а также риски новых западных санкций.

Для защиты от колебаний рубля эксперты советуют не иметь валютных обязательств, чтобы не отказаться, в кризис, например, с ипотекой в иностранной валюте, как это было у многих заемщиков в 2014 году.

Также эксперты рекомендуют, по возможности, приобретать недвижимость в мегаполисе — такие активы со временем подорожают.

Подробнее читайте в материале: Лебединое озеро: против рубля разом сошлись все риски

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