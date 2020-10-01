Квадратный метр на вторичном рынке жилья в России опустился ниже $1000

Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости России не смогла превысить отметку $1000 впервые с 2016 года, пришли к выводу аналитики «Циан». Цена «квадрата» за третий квартал снизилась в долларовом выражении на 12,4% и составила $960.

В выборку вошли Московская и Ленинградская области, а также 128 российских городов с численностью населения от 100 тыс. человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир.

«Несмотря на относительную стабильность в рублевом выражении, вторичная недвижимость продолжает свое ценовое падение в иностранных валютах на фоне сохранения высокой волатильности», — говорится в сообщении.

По итогам третьего квартала 2020 года стоимость «квадрата» в рублях на вторичном рынке снизилась на 0,2% и составила 76,7 тыс. рублей.

По подсчетам аналитиков, только для 11 городов из 128 российских городов по итогам третьего квартала средняя стоимость квадратного метра снизилась. Среди них ни одного города с численностью населения от 500 тыс. человек.

В 91% городов цена показала положительную динамику. А в 32 городах из 130 средняя стоимость 1 кв. м изменилась в пределах 1%.

«Вторичный рынок на протяжении всего третьего квартала испытывал отток спроса в сегмент новостроек. Причины — в государственной программе субсидирования ипотеки на первичном рынке и возможности совершать покупку дистанционно в отличие от вторички, где покупатели отказываются заключать договоры без личного посещения объекта», — рассказал руководитель аналитического центра Алексей Попов.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что у россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20–30%. Для этого в личный кабинет на госуслугах предложили рассылать предварительную кадастровую стоимость жилья после переоценки. Это позволит до выставления налога оспаривать ее результаты. Такую инициативу вице-премьеру Виктории Абрамченко отправил ОНФ. Предложение поддержали в Общественной палате РФ, Совете по оценочной деятельности при МЭР, а также в Палате налоговых консультантов.