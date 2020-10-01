Россияне смогут снижать налог на недвижимость на треть

У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20–30%. Для этого в личный кабинет на госуслугах предложили рассылать предварительную кадастровую стоимость жилья после переоценки. Это позволит до выставления налога оспаривать ее результаты. Такую инициативу вице-премьеру Виктории Абрамченко отправил ОНФ. С документом ознакомились «Известия». Предложение поддержали в Общественной палате РФ, Совете по оценочной деятельности при МЭР, а также в Палате налоговых консультантов.

Сейчас предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту, и людям сложно найти в таком объеме информации свою квартиру. Однако оспорить предварительную оценку гораздо проще, чем окончательную, сказала «Известиям» член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития, управляющий партнер «Профессиональной группы оценки» Ирина Комар.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с предложением рассылать россиянам предварительную кадастровую стоимость их переоцененных квартир в личный кабинет на сайте Госуслуг.

«Если бы гражданин мог в удобной форме своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты на этом этапе, а значит, и снижать будущий налог на имущество», — сказал директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил «Известиям», что письмо получено и будет направлено в профильные ведомства для проработки.

Обычно стоимость завышается на 20–30%, и, как правило, это касается частных домов и земельных участков, сказал председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. При снижении переоцененной стоимости пропорционально можно уменьшить сумму налога, добавил вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Квартирная премия: россияне смогут снизить налог на недвижимость на треть