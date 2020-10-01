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Сентябрь 2020 года попал в тройку самых теплых в Москве за 140 лет

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Минувший сентябрь стал одним из самых теплых за последние 140 лет метеонаблюдений в Москве. Средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса. Об этом в четверг, 1 октября, говорится на сайте «Метеоновости» московского метеобюро.

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«Сентябрь 2020 года в Москве оказался очень теплым, средняя месячная температура воздуха составила 13,9 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы. В результате этот месяц вошел в тройку самых теплых сентябрей за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. И стал бронзовым призером», — сообщили синоптики.

Самым теплым считается сентябрь 1938 года, когда температурная аномалия составила 3,8 градуса. На втором месте расположился первый осенний месяц 2018 года, тогда столбики термометров показали на 3,7 градуса выше нормы, уточнили в бюро.

Подводя итоги прошедшего месяца, синоптики отметили, что в городе выпало чуть больше месячной нормы осадков — 65,9 мм. При этом дождливыми оказались только семь сентябрьских дней.

Максимально воздух прогрелся 6 сентября — до 24,9 градусов. Самым холодным днем стал 20 сентября, когда столбики термометров остановились на отметке 12,8 градуса.

Ранее в этот же день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала выпадение первого снежного покрова в столице. Это может произойти в конце октября.

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