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В Ереване сообщили о сбитом вертолете ВВС Азербайджана

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В Ереване сообщили о сбитом вертолете ВВС Азербайджана, который упал на территории Ирана. В Баку опровергают эту информацию. Представители Нагорного Карабаха говорят о гибели ещё 23 своих военнослужащих.

Всего с 27 сентября жертвами конфликта стали 104 солдата не признанной республики. Армения и Азербайджан ранее сообщали только о потерях со стороны противника. Минобороны Армении призвало добровольцев в Карабахе координировать действия с военными структурами. Никол Пашинян заявил, что страна рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Политик также отметил, что Ереван может заключить с Карабахом стратегическое соглашение о сотрудничестве. Сергей Лавров в ходе переговоров коллегами из Азербайджана и Армении призвал к незамедлительному прекращению огня.

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