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В РЖД сообщили о восстановлении 90% отмененных из-за COVID-19 поездов

В РЖД оценили экономический эффект от магистрали Москва — Петербург

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Экономический эффект от реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург составит более 8 трлн рублей. Об этом заявил в четверг, 1 октября, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

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«Вложения в ВСМ [составляют] 1,6–1,7 трлн рублей. Эффект, который мы должны получить от этой дороги, — более 8 трлн [рублей]. Это и 250 тыс. рабочих мест, налоги, дополнительные перевозки», — сказал Белозеров в интервью на телеканале «Россия 24».

Отмечается, что строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнется в 2022 году. На данный момент в РЖД ведут проектирование. Полностью проект может быть реализован через семь лет.

Кроме того, по словам начальника центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрия Катцына, в 2024 году также планируется запустить ВСМ Москва — Нижний Новгород. Эта дорога станет частью проекта строительства магистрали между Москвой и Петербургом.

В начале августа замглавы Минтранса России Владимир Токарев заявил, что проект ВСМ Москва — Петербург будет экономически эффективным, а чистую прибыль он начнет приносить в 2031 году, пишет «Газета.ру».

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