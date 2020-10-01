Источник рассказал о позиции ДНР и ЛНР по заседаниям трехсторонней контактной группы

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Россия выступают за информационную открытость заседаний трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, за ведение протоколов и фиксацию договоренностей. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в Москве в четверг, 1 октября.

«Донецк, Луганск и Россия как посредник в их переговорах с Киевом выступают за информационную открытость заседаний контактной группы. Мы также за ведение протоколов встреч и фиксацию договоренностей», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, Киев «часто извращает» итоги заседаний контактной группы по Донбассу и отказывается от выполнения договоренностей, поэтому «их надо фиксировать хоть как-то».

Источник добавил, что видеозапись переговоров «ничего не нарушает, потому что у контактной группы нет регламента». Он указал, что Киев «отказывается разрабатывать» регламент.

Ранее в четверг спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в ТКГ посол Хайди Грау заявила, что режим прекращения огня в Донбассе не ускорил работу контактной группы.

«Режим прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины в целом продолжает действовать. Это благоприятно отражается на условиях жизни гражданского населения. Однако положительного эффекта на деятельность ТКГ это еще не дало», — приводит «Интерфакс» слова из сообщении для печати Грау.

В среду, 30 сентября, состоялась встреча контактной группы по Донбассу. СМИ со ссылкой на источники писали, что Грау пришлось приостановить заседание контактной группы, из-за того что Россия нарушила режим конфиденциальности. Отмечалось, что российская сторона предупредила о ведении аудио- и видеозаписи переговоров, но это не согласовывалось заранее. Также в делегация сообщили, что Москва собирается в одностороннем порядке опубликовать записи.

В результате было решено использовать паузу для выработки единого для всех участников переговоров кодекса поведения и информационной политики.

Накануне в российском МИДе заявили «Известиям» о готовности России и самопровозглашенных республик Донбасса к возобновлению очных встреч контактной группы в Минске.

В тот же день в интервью СМИ замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил его.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.