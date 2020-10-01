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Ростуризм подвел итоги первой летней чартерной программы в Бурятию

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За время летней чартерной программы туроператора «TUI Россия» из Москвы в Улан-Удэ, Бурятию посетили более 1,5 тыс. туристов. Об этом говорится в сообщении Ростуризма, при поддержке которого чартерные рейсы были организованы.

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Программа стартовала 4 июля, и за почти за три месяца было осуществлено 10 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» с периодичностью один раз в 9 дней.

«Летом мы впервые запустили чартерную программу в Республику Бурятию, на Байкал. Регион обладает особым колоритом, национальной экзотикой и удивительной красотой байкальских пейзажей. Однако ценовой фактор зачастую играет определяющую роль при планировании поездки. И мы рады, что нам удалось сформировать сбалансированное по цене и качеству предложение, которое было востребовано», — прокомментировала итоги программы отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Программа включала перелет, проживание в отелях Улан-Удэ и на побережье Байкала, трансферы, а также базовый набор экскурсий.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, большинство туристов дали Байкалу самые высокие оценки. «Очень приятно, что гости высоко оценили наши старания. По итогам опроса туристов, чартерной программе в Бурятию присвоено 4,85 балла из 5», — приводятся в сообщении Ростуризма его слова.

В настоящее время туроператор при поддержке Ростуризма и правительства Бурятия готовит чартерные программы на зимний сезон. «В конце января Байкал сковывает лед, который считается одной из визитных карточек озера, — говорит гендиректор «TUI Россия» Тарас Демура. — Мы предлагаем туристам увидеть своими глазами ту красоту, которую они видели на фотографиях в соцсетях, в журналах о путешествиях, в фильмах».

1 октября глава правительства России Михаил Мишустин продлил программу туристического кэшбэка за туры по стране до 10 января 2021 года. Теперь продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей, а минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее она должна была быть не менее 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

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