На Камчатке создадут министерство счастья

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил 1 октября, что в регионе будет создано министерство счастья.

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», — цитирует Солодова пресс-служба краевого правительства.

Он отметил, что власти будут заниматься людьми в сложной ситуации, но задача заключается не в том, чтобы просто заниматься решением проблем, а сделать жителей благополучными и счастливыми.

«Может это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя региона, я считаю, быть не может», — добавил Солодов.

Кроме того, глава региона уже запустил реформу органов исполнительной власти. Как следствие, пять министерств укрупнят, шесть органов полностью упразднят, пять переименуют и два агентства станут министерствами.

На прошлой неделе стало известно, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет 46,5 года, пишет «Газета.ру».

В апреле ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что большинство опрошенных социологами россиян (81%) чувствуют себя в разной мере счастливыми.