Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
ЦБ заявил о снижении объема сомнительных операций в банковском секторе
Мир
Минск начал прививать добровольцев российским «Спутником V»
Мир
Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о сбитом вертолете
Общество
Москвичей оштрафовали на 262 тыс. рублей за отсутствие данных о COVID-19 после заграницы
Общество
В России за сутки выявили 8945 случаев заболевания COVID-19

На Камчатке создадут министерство счастья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил 1 октября, что в регионе будет создано министерство счастья.

Депрессивный регион: так ли всё грустно на Командорских островах
Туманы, метели, клюворылы и ремнезубы

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», — цитирует Солодова пресс-служба краевого правительства.

Он отметил, что власти будут заниматься людьми в сложной ситуации, но задача заключается не в том, чтобы просто заниматься решением проблем, а сделать жителей благополучными и счастливыми.

«Может это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя региона, я считаю, быть не может», — добавил Солодов.

Кроме того, глава региона уже запустил реформу органов исполнительной власти. Как следствие, пять министерств укрупнят, шесть органов полностью упразднят, пять переименуют и два агентства станут министерствами.

На прошлой неделе стало известно, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет 46,5 года, пишет «Газета.ру».

В апреле ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что большинство опрошенных социологами россиян (81%) чувствуют себя в разной мере счастливыми.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020