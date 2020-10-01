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Джордж Мартин рассказал о «помочившемся на демократию» Трампе

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Автор цикла книг «Песнь льда и пламени», ставших основой сериала «Игра престолов», Джордж Мартин раскритиковал президента США Дональда Трампа за поведение на дебатах с кандидатом на пост главы государства Джо Байденом.

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По мнению писателя, Трамп опозорил должность президента и «помочился на демократию». При этом Мартин выразил уверенность, что дебаты показали Байдена как достойного человека, а Трампа — нет.

«Я никогда не видел ничего подобного тому, что видел вчера. Это было отвратительно, оскорбительно, омерзительно. Дональд Трамп плохо себя вел четыре года назад на дебатах с Хиллари Клинтон, но вчера он поставил новые рекорды оскорбительного, надоедливого и грубого поведения», — цитирует Мартина «РИА Новости» 1 октября.

Кроме того, писатель обвинил президента в «шокирующей лжи», личных нападках и в целом недостойном президента поведении.

Прошедшие 29 сентября дебаты многие СМИ и эксперты оценили как провальные и отвратительные. Байден также назвал поведение Трампа позором, а президент США в свою очередь заявил, что доволен тем, как всё прошло.

Вторые дебаты пройдут 15 октября, третьи — 22 октября. Выборы президента назначены на 3 ноября.

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