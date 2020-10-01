На реконструкцию консерватории в Петербурге выделят 1 млрд рублей

Министерство культуры РФ выделит 1 млрд рублей на реконструкцию Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 30 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, средства на первоочередные работы будут выделены в 2020 и 2021 годах. Работы по реставрации и реконструкции исторического здания Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова планируется завершить к концу 2024 года, провести пусконаладочные работы и ввести здание в строй — в 2025 году.

По словам заместителя директора Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Дениса Колодко, в октябре планируется объявить конкурс на проведение противоаварийных работ в здании консерватории.

Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на консерваторию в Петербурге. Он поручил правительству и властям довести вопрос реконструкции до конца. В марте 2020 года президент поручил принять экстренные меры и в кратчайшие сроки возобновить реставрацию. Противоаварийные работы уже проведены.

«Потому что, честно говоря, тут были определенные нарушения, в том числе и технологические, которые иначе как вандализм нельзя было расценивать», — сказал Чернышенко REGNUM.

К процессу реставрации подключился Минстрой, отмечает телеканал «Звезда». Одной из главных задач, по словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, является сохранение уникальных акустических качеств Большого зала консерватории, пишет сайт kp.ru. Для этого будет вестись согласование с профессионалами.

На эту роль вызвался худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Театр расположен напротив консерватории, на Театральной площади. Гергиев будет оценивать технологические предложения по сценическим и акустическим параметрам здания.

Реставрацию консерватории начали еще в 2014 году. Первыми подрядчиками выступали «Стройфасад» и «Балтстрой» — контракты с ними были расторгнуты в 2017 году. После них за работы взялась компания «Меандр», но в 2018 году они были приостановлены и контракты вновь были расторгнуты.

23 сентября в Санкт-Петербурге задержали владельцев компании, похитивших 191 млн рублей, выделенные на реставрацию консерватории. ООО «Меандр» получил аванс в размере 191 млн рублей, большую часть из которых перечислил сторонним организациям. Деньги обналичили, а запланированные работы не провели.