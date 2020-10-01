Разведка США обсуждала отравление Ассанжа

Как сообщает The Guardian, разведка США обсуждала отравление Джулиана Ассанжа. Американская служба также рассматривала возможность выкрасть основателя WikiLeaks из посольства Эквадора в Лондоне. Переговоры журналиста с адвокатами регулярно прослушивали. Такие данные изданию привел один из свидетелей по делу Ассанжа об экстрадиции. По данным газеты, рассказчик связан с компанией UC Global, охранявшей журналиста. Личность и имя свидетеля The Guardian не раскрывают, подчеркивается, что он опасается за свою безопасность.