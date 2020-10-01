Сын премьер-министра Армении отправился воевать в Карабах

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот поехал воевать в зону нагорнокарабахского конфликта, пишет «Sputnik Армения» в среду, 30 сентября.

Отмечается, что супруга армянского премьер-министра Анна Акопян отправилась в Нагорно-Карабахскую республику еще в первый день конфликта. Во время разговора с местными женщинами-депутатами она подчеркнула, что для страны наступил «исторический и переломный момент».

Перед ее отъездом Пашинян рассказал супруге, что их единственный сын также едет в Карабах и находится в мобилизационном резерве.

«Я ему сказала: «Да, сынок надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину». Я не знала, какая ситуация будет тут и будет ли у нас связь. Сейчас выясняется, что пока необходимости в его присутствии на поле боя нет, но мои слова были на всю жизнь», — сказала Акопян.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло в минувшее воскресенье, 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.