Прямой эфир
Сюжет:

Сын премьер-министра Армении отправился воевать в Карабах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот поехал воевать в зону нагорнокарабахского конфликта, пишет «Sputnik Армения» в среду, 30 сентября.

Бои в припасе: столкновения в Карабахе не утихли и на четвертый день
Мировое сообщество призывает Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров

Отмечается, что супруга армянского премьер-министра Анна Акопян отправилась в Нагорно-Карабахскую республику еще в первый день конфликта. Во время разговора с местными женщинами-депутатами она подчеркнула, что для страны наступил «исторический и переломный момент».

Перед ее отъездом Пашинян рассказал супруге, что их единственный сын также едет в Карабах и находится в мобилизационном резерве.

«Я ему сказала: «Да, сынок надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину». Я не знала, какая ситуация будет тут и будет ли у нас связь. Сейчас выясняется, что пока необходимости в его присутствии на поле боя нет, но мои слова были на всю жизнь», — сказала Акопян.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло в минувшее воскресенье, 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020